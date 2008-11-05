МВФ кредит даст, но за последствия не отвечает?

Совет директоров МВФ в среду, как ожидается, рассмотрит вопрос о предоставлении Украине кредита в 16,5 миллиардов долларов.

Украинский парламент на прошлой неделе принял антикризисный законопроект, который предусматривает меры, необходимые для получения кредита.

Приняв закон относительно минимизации влияния на экономику государства финансового кризиса, Украина выполнила все стратегические условия предоставления многомиллиардного кредита МВФ, сказал в интервью "Немецкой волне" президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

По его мнению, этот кредит слишком велик для Украины и Национальный банк вряд ли использует весь объем кредита.

Он одобрил намерение Нацбанка использовать только первые кредитные транши на протяжении следующего года с тем, чтобы вернуть их на протяжении пяти лет.

Вместе с тем, эксперт назвал непрогнозируемыми последствия такой политики, поскольку на данный момент невозможно предвидеть эффективность антикризисных действий.

Экономист опроверг подозрения в том, что МВФ через кредиты пытается установить контроль над экономикой Украины.

Лановой напомнил, что в меморандуме Украины и фонда признается, что причиной нынешнего состояния экономики стала нерешительность украинских правительств во внедрении реформ и чрезмерные затраты государственных средств.