На советника Ющенко подали в суд за клевету и экстремизм

Член фракции ЛДПР российской Госдумы Сергей Абельцев подал в суд на экс-лидера СПС Бориса Немцова, обвинив его в клевете в адрес Госдумы, а также направил запрос в Генпрокуратуру с требованием возбудить против ответчика уголовное дело по признакам экстремизма, сообщает "Коммерсант".

Поводом для обращения в суд и Генпрокуратуру послужило поздравление, с которым Борис Немцов обратился 2 сентября со страниц "Коммерсанта" к независимому депутату Владимиру Рыжкову по случаю дня его рождения. В своем послании Немцов сначала выразил восхищение способностью Рыжкова "защищать свободу", работая "в рабско-подхалимажной Государственной думе... в абсолютном меньшинстве, посреди сереньких народных избранников". А затем пожелал депутату Рыжкову "терпения, здоровья, мужества", в финале заверив именинника: "Мы их точно замочим".

Лента.ру