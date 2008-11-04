Ющенко уже сократил каждого четвертого своего работника

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО через 10 дней после введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о мерах по противодействию финансовому кризису подписал указ об уменьшении расходов бюджета и сокращении штата структур, которые обеспечивают деятельность главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на руководителя президентского Секретариата Виктора БАЛОГУ.

По его словам, Президент безотлагательно формализовал свое решение об урезании бюджетного финансирования на содержание органов власти и управления, причем в первую очередь провел оптимизацию собственного аппарата.

Как отметил В.БАЛОГА, под действие указа подпадает каждая четвертая штатная единица. Причем не только отменяются вакансии, но и будут уволены чиновники, чьи должности, как выяснилось после тщательного анализа, были бюджетным балластом. Наиболее радикально сокращен Национальный институт стратегических исследований - с 317 до 217 должностей. В один научный центр объединены Национальный институт проблем международной безопасности и Институт проблем национальной безопасности, в результате этого ликвидировано 178 должностей, а в новообразованном учреждении будет работать не более 100 человек.

Отменены должности советников Президента и главы Секретариата. Отныне президентские советники будут назначаться исключительно на общественных началах, то есть не будут зачисляться на государственную службу, и не будут получать заработную плату. Увольняются 45 работников Секретариата Президента, 50 - аппарата СНБО, 43 - Государственного управления делами. Сокращаются штаты представительства Президента в Крыму, Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции, Фонда содействия местному самоуправлению и других органов.

Кабинету министров поручено уменьшить штатную численность Национальной службы посредничества и примирения. Также будут сокращены должности в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

При этом глава Секретариата отметил, что все определенные указом реорганизации и увольнения будут проведены в строгом соответствии с законодательством.

«Это означает, что права государственных служащих непременно будут соблюдены. В то же время, сокращение штатов даст возможность значительно повысить эффективность работы аппарата, который работает на Президента. Таким образом, достигается двойная цель: будут сэкономлены десятки миллионов гривень из государственной казны, что в условиях финансовых проблем совсем не лишнее, а механизм президентских структур заработает быстрее. Наверное, это первый случай, когда оптимизация чиновнического аппарата не стала очередным раздуванием штатов, а принесет ощутимый положительный результат. Хочу верить, что решимость Президента относительно упорядочения своих служб станет примером для правительства и других органов власти», - сказал В.БАЛОГА.