Дело в отношении военного прокурора сил АТО Кулика передано в суд - НАБУ

Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВоенному прокурору сил АТО Кулику предъявлено обвинение: дело за судом

"Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика в суд для рассмотрения по существу. Как сообщало НАБУ ранее, обвинительный акт Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.368-2 (незаконное обогащение).

Как сообщал УНИАН, НАБУ в декабре 2015 года начало расследование по подозрению в незаконном обогащении военного прокурора сил АТО Кулика.

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд 1 июля на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок.

7 октября в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против Кулика. С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.