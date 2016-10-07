Детективы НАБУ завершили расследование дела прокурора сил АТО Кулика

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Обвинительный акт будет сформирован по завершению этого процесса. Следовательно, скорость передачи дела в суд зависит от того, сколько времени Кулик будет изучать материалы производства", - говорится в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что Кулику инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, НАБУ начало расследование фактов возможного незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Кулика 25 декабря 2015 года.

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд 1 июля на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок.

Защита Кулика заявила, что арестованное имущество принадлежало бывшей жене Кулика и было приобретено до того, как он занял должность военного прокурора.

16 августа Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Кулика на решение суда первой инстанции об аресте его имущества.

Прокуроры отмечали, что постановление об аресте имущества является временной санкцией для предотвращения отчуждению имущества. Также прокуроры предъявили доказательства того, что Кулик и его бывшая жена, несмотря на официальный развод, вели общее хозяйство и совместно распоряжались имуществом.