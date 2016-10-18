Украина, Польша и Литва назовут виновника трагических событий начала Второй мировой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в комментарии журналистам.

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По его словам, речь идет о событиях, которые произошли «на наших землях с начала Второй мировой войны»

«Собственно, в этом заявлении мы предполагаем указать кто был виноватым в этой трагедии, которая произошла на наших землях - а виновниками были Российская империя, немецкий нацизм, которые начали Вторую мировую войну», - подчеркнул Парубий.

Как отметил председатель ВР, «для нас важно, чтобы напряжение, возникшее между Польшей и Украиной летом этого года, было снято, и чтобы все исторические инсинуации были отброшены».

Он сообщил, что в среду также одновременно состоятся заседания трех комитетов парламентов Украины, Польши и Литвы.

«А в четверг я буду инициировать вынесение на украинский парламент соответствующего заявления, которое состоится синхронно с принятием соответствующего заявления и в парламенте Польши, и в парламенте Литвы, в котором будет совместно указано, кто был виновником трагедии на наших землях в середине прошлого столетия, и указано, что российский империализм сегодня продолжает ту же имперскую политику, которую проводил в прошлом столетии», - отметил Парубий.

Он добавил, что “это будет достаточно уникальная вещь, когда три парламента одновременно дадут не просто оценку общей истории, но и дадут оценку нынешним действиям российского империализма”.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-ю годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни, максимум, 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков, и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.