В парламенте - потасовка, Яценюк кричал: «Брейк!»

В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами от НУ-НС и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, все началось с того, что народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что в сессионном зале происходит голосование карточками членов фракции НУ-НС, отсутствующих в сессионном зале, в частности карточкой Оксаны БИЛОЗИР.

Он добавил, что также происходит голосование дубликатом карточки депутата от БЮТ Игоря РЫБАКОВА.

После этого представители фракции БЮТ подошли к местам, где в сессионном зале размещены члены фракции НУ-НС, и начали вытягивать карточки из системы для голосования "Рада" на местах, где отсутствовали народные депутаты.

При этом произошло столкновение между депутатом от НУ-НС Андреем ПАРУБИЕМ и одним из депутатов от БЮТ.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объяснил, что И.РЫБАКОВ обратился в аппарат ВР и сообщил об исчезновении его карточки для голосования, после чего был сделан дубликат.

А.ЯЦЕНЮК неоднократно обращался к лидеру фракции БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО, чтобы он успокоил депутатов из своей фракции и чтобы они вернулись на свои рабочие места. При этом А.ЯЦЕНЮК говорил: «Брейк».