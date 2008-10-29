Ющенко думает, что НАТО учтет «толерантность Украины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что представители стран-членов НАТО примут во внимание «толерантность Украины к демократическим ценностям» во время рассмотрения вопроса о предоставлении нашему государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Донецке после форума «Украина-Польша», отвечая на вопрос журналистов, насколько повлияет внутриполитическая ситуация в Украине на предоставление ей ПДЧ в НАТО.

Президент отметил, что важно не только не допустить возникновение кризисных ситуаций, поскольку они могут возникать в разных странах, а важно то, через какие механизмы их решают.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в странах Европейского Союза также часто возникают кризисные ситуации и часто меняются правительства.

«Я убежден, что Украина демонстрирует большую толерантность к демократическим ценностям», - сказал В.ЮЩЕНКО, говоря о путях выхода из политического кризиса в Украине.

«Я думаю, что это будет принято во внимание, когда будут рассматривать (страны-члены НАТО – УНИАН) и внутриполитическую ситуацию (в Украине – УНИАН)», - подчеркнул Президент Украины.