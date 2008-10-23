Тимошенко дала меткомбинатам льготы и просит кое-что взамен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает руководителей предприятий горно-металлургического комплекса в сегодняшних сложных условиях не допустить сокращения работников отрасли, а также снижения их зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе совещания с представителями предприятий ГМК и химпрома.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день, к сожалению, не наблюдается тенденция возобновления рынка сбыта металлопродукции, а также возвращения цены на нее на прежний уровень. И в этих условиях, когда производство в Украине в этих отраслях сокращается, руководство предприятий может начать сокращать сотрудников либо снижать им заработную плату.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что первоочередным заданием правительства, а также руководителей предприятий является защита работников отрасли.

Премьер-министр напомнила, что правительство приняло постановление, которым облегчило работу предприятий ГМК и химпрома в сложившихся на сегодняшний день условиях, и высказала пожелание, чтобы ответные шаги предприняли и руководители предприятий.

“Наш диалог будет двухсторонним движением. Мы идем по всем возможным позициям навстречу вам, а вы по всем возможным позициям идите навстречу своим трудовым коллективам. И если дальше государство будет делать существенные шаги, то мы будем подписывать с вами меморандум... и одним из блоков вопросов, которые мы будем ставить (в меморандуме – УНИАН), будет неувольнение людей, которые у вас сегодня работают, сохранение зарплаты и неотправление людей в безоплатные отпуска”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что прибыли предприятий ГМК, которые были получены ранее, вполне позволят руководству предприятий не допустить сокращения работников.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает вполне естественным падение цен на металлопродукцию. “Безусловно, что всем придется отступить на шаг назад по ценам. Причем по всей цепочке, так как сегодня диктует рынок. Не может быть такого, что рынок сегодня дает цену значительно ниже, чем было в пик нашего совместного благополучия, а все цены (на метпродукцию - УНИАН) по цепочке остаются такими, какими они были во время нормального функционирования рынка. Сегодня всем - и государству, и частным предприятиям - от первого до последнего этапа производства придется совместно делать шаги назад. Не будет такого, что государство будет по ценам отступать, а, к примеру, первые уровни, я имею в виду горнодобывающие предприятия, будут стоять на своей цене”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 октября и до конца года установил нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, используемый для технологических нужд предприятиями горно-металлургического комплекса и химпрома.

Об этом говорится в тексте доработанного постановления Кабмина о мерах по стабилизации ситуации в ГМК и химпроме, одобренном на заседании правительства 14 октября.

Согласно документу, НКРЭ рекомендовано с 1 ноября и до конца года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома.

Минтранссвязи, Минэкономики и Минфину поручено с 1 октября и до конца 2008 года приостановить повышение тарифов на грузовые перевозки для предприятий ГМК и химпрома.