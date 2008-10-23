НАТО пасует перед Россией?

Объявление досрочных парламентских выборов в Украине окончательно сняло вопрос о предоставлении стране Плана действий для членства в НАТО в декабре 2008 года.

Такое заключение обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН группа украинских экспертов по завершении ІІІ этапа проекта “Общественная поддержка предоставления ПДЧ Украине”, который проходил в Берлине.

Председатель наблюдательного совета Фонда “Суспильнисть” Олег РЫБАЧУК отметил, что “внутриполитическая ситуация в Украине дает нашим европейским партнерам полное моральное право говорить, что некому, собственно, давать ПДЧ. Немецкие политики искренне говорят о том, что в Украине нет партнеров, с которыми можно выстраивать долговременные перспективные отношения, в частности относительно интеграции в НАТО”.

В то же время, по словам научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра СУШКО, “вопрос предоставления Украине ПДЧ может быть решен в следующем году – при условиях формирования парламентского большинства и правительства, которые, по меньшей мере, не отрицают потребности Украины в евроатлантической интеграции”. Вместе с тем, он также отметил, что немецкие эксперты, политики реально подвергают сомнению, будет ли в новой Верховной Раде достаточно депутатов, считающих вопросы коллективной безопасности приоритетными.

В свою очередь, Директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что работа по формированию позитивного имиджа страны, поддержке приоритетов европейской и евроатлантической интеграции Украины в европейских столицах не должна прекращаться даже в условиях внутренней политической турбулентности. “Она должна стать системной. Недостаточно усилий лишь дипломатов и негосударственных организаций. Это должно быть дело власти и оппозиции, украинского бизнеса и гражданского общества в целом”, - считает он.

По словам руководителя агентства Pro.Mova Евгения ГЛИБОВИЦКОГО, “мало того, что происходит неприятный сдвиг в восприятии Украины как партнера. Изменяется и трактовка, собственно, ПДЧ, который часть немецких полисимейкеров воспринимает способом, очень подобным официальной российской позиции: как последний, даже символический, шаг перед почти гарантированным приемом в НАТО”.

«Именно поэтому Украина в декабре ПДЧ не получит”, - подытожил Е.ГЛИБОВИЦКИЙ.