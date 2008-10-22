Пока Ющенко будет гнать на выборы, МВФ не даст нам денег - БЮТ

Выход Украины из кризиса может обеспечить только системное взаимодействие ветвей власти.

К такому выводу пришли эксперты, опрошенные Киевским институт проблем управления имени Горшенина в рамках программы «Пульс кризиса».

В переданном УНИАН экспертном опросе по поводу того, насколько достаточными и реальными являются меры по преодолению кризиса, утвержденные на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 20 октября, народный депутат, член фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ высказал мнение, что системный финансово-экономический кризис в Украине вызван не только мировым финансовым кризисом. По его словам, кризис был усилен на протяжении текущего года действиями власти: „начиная с принятия популистского государственного бюджета-2008, далее - искусственная ревальвация гривни, отрицательное сальдо внешней торговли и т.п.”. А.КИНАХ подчеркнул, что указанные в решении СНБО меры можно задействовать и получить от них результат только при условии системного и профессионального взаимодействия ветвей власти. „Поскольку Совет национальной безопасности не может заменить собой ни правительства, ни парламента. Я очень обеспокоен тем, например, что 21 октября из-за блокирования БЮТом деятельности ВР мы не приняли два очень важных решение – о создании стабилизационного фонда и формировании фонда гарантирования вкладов. Только взаимодействие и сотрудничество парламента с правительством позволит решить проблемы», - считает депутат.

В свою очередь, народный депутат, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что решения СНБО должны быть развиты и детализированы, ведь они достаточно общие. „Поэтому я и не анализирую общие вещи. Думаю, что СНБО должен более детально эти меры расшифровать, ведь конкретными были только несколько позиций, в частности, об увеличении государственных гарантий по вкладам и создании стабилизационного фонда – это нормальные предложения, а остальные – очень общие вещи – бюджетная политика и тому подобное. Хотелось бы, чтобы была детализация, потому что преодоление кризиса - это серьезное дело», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Народный депутат, член фракции БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ отметил, что не знает точно, какие меры были утверждены на СНБО. „Кроме общих слов из уст Президента о том, что СНБО - очень эффективный и действенный орган, я больше ничего не услышал”, - сказал депутат. Вместо этого, по его словам, 12 млрд. долларов, которые готов выделить Украине Международный валютный фонд, хватит для того, чтобы не допустить кризиса. „Но, к сожалению, Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) продолжает расшатывать ситуацию и гнать государство на выборы, а МВФ не даст нам денег, пока не будет политической стабильности», - подчеркнул С.ПАШИНСКИЙ.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что, исходя из информации об этих мерах в СМИ, может сказать, что они где-то процентов на 65 имеют отношение к кризису, остальные – „это вещи, которые нужно делать, но, возможно, не сейчас”. Первоочередными же, по мнению И.БУРАКОВСКОГО, должны быть, во-первых, меры, связанные с поддержкой банковского сектора и безопасности вкладов, во-вторых, сегодня должны быть максимально ограничены так называемые непродуктивные расходы, в том числе и в бюджете. „Насколько эти меры будут реализованы – это вопрос к политикам. К сожалению, глядя на эту Верховную Раду, у меня создается впечатление, что политики не могут интеллектуально постичь реальные угрозы кризиса...», - подчеркнул эксперт.