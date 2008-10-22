СБУ расследует, как в прессу попали «Совершенно секретные» документы

Служба безопасности Украины проведет расследование того, каким образом попали в прессу секретные документы о продаже оружия в Грузию.

Об этом исполняющий обязанности главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил в интервью газете «Известия».

Он в очередной раз заявил о законности экспорта украинского оружия в Грузию. «СБУ, МИД, Министерство экономики, разведка, торгующая оружием организация "Укрспецэкспорт" работали совместно с парламентской следственной комиссией. Мы предоставили документы, подтверждающие законность экспорта вооружений в Грузию. Все поставки осуществлялись до начала конфликта. Во время боевых действий Украина оружие не поставляла», – отметил руководитель СБУ. Он добавил, что кроме Украины оружие Тбилиси продавали Израиль и Болгария. «Что касается Украины, то она торговала не только с Грузией, но и с Россией. Продавали в том числе и те же наименования, но в большем количестве. ЮЩЕНКО никаких личных распоряжений по поставкам оружия в Грузию не отдавал», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На возражение корреспондента газеты о том, что был опубликован документ, одобряющий поставки оружия, и на нем стояла личная подпись Президента, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что виза В.ЮЩЕНКО «абсолютно законна». «Без разрешения президента осуществление контрактов невозможно. Все поставки в Грузию шли напрямую - с сертификатом конечного пользователя и без посредников, без черных схем», – заверил руководитель СБУ. По его словам, «теперь мы выясняем, как письмо с грифом "Совершенно секретно" появилось в печати. Мы должны в уголовном порядке преследовать тех, кто нарушает Закон об охране государственной тайны. Мы выясним, кто конкретно допустил утечку, найдем, из какого министерства выпустили этот документ».