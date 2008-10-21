У Тимошенко таки нашли, чем ответить на ситуацию в мире и Украине

На завтрашнем заседании Кабинета министров планируется рассмотреть изменения в бюджет на 2008 год и проект бюджета-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК по окончании работы круглого стола, проведенного премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с представителями экономической элиты Украины.

В.ПИНЗЕНИК уточнил, что изменения макропоказателей бюджета 2008 года на заседании обсуждаться не будут, а будут рассмотрены корректировки бюджета, связанные с финансовой ситуацией.

Что же касается макропоказателей бюджета 2009 года, то В.ПИНЗЕНИК отметил: «С 2009 годом ситуация более сложная, потому что очевидно, что нужно гораздо серьезнее переработать документ, в том числе и в плане прогноза макроэкономики. Очевидно, те процессы, которые произошли в мире и зацепили Украину, не позволяют нам говорить о том объеме ВВП, на который мы рассчитывали. Очевидно, что оценки динамики роста ВВП будут несколько другими, и ответы на другие вопросы тоже будут несколько иными», - заявил министр, подчеркнув, что корректировки проекта бюджета будут ответом на ситуацию в мире и Украине.

Вместе с тем В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что вряд ли удастся обеспечить бездефицитный бюджет 2008 года.

«Нам чрезвычайно сложно вытянуть норму по бездефицитности бюджета 2008 года», - заявил В.ПИНЗЕНИК, подчеркнув, что на сегодня он все же выполняется без дефицита. Однако, отметил министр, существует ряд вызовов, связанных с мировым финансовым кризисом.

«Мы сейчас оцениваем размер дефицита. Он значительно меньше, чем был, и мы пытаемся его минимизировать», - сказал В.ПИНЗЕНИК.