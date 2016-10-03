Циничная попытка сорвать судебную реформу должна быть остановлена - НФ

Такова позиция "Народного фронта" относительно решения пленума Верховного Суда обратиться в Конституционный Суд Украины, чтобы признать неконституционными положения Закона «О судоустройстве и статусе судей». Этими положениями ликвидируются действующий Верховный суд и высшие спецсуды, а также вводится конкурсный отбор на должности судей. Проголосованная в парламенте конституционным большинством и поддержанная Президентом Украины реформа судоустройства направлена на упрощение структуры судов и постепенную замену судейского корпуса.

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С 1 октября 2016 года систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды и Верховный Суд, который является высшей инстанцией в системе судоустройства Украины. В его составе будут действовать Большая Палата Верховного Суда, Кассационный административный суд, хозяйственный суд Кассационный, Кассационный уголовный суд, гражданский Кассационный суд. Нововведения заработают в течение шести месяцев. Новый Верховный Суд Украины должен заменить нынешний. С этого момента также прекратят свое существование старые специализированные суды.

"Как и требовала общественность, своим голосованием в парламенте мы распутали лабиринты «портновських реформ» периода Януковича. Структура судов должна быть упрощена, а их компетенция стать понятной. Все это не имело никакого смысла без замены судейского корпуса путем переаттестации и абсолютно новых правил конкурсного отбора. Реформа должна была начаться с Верховного Суда Украины. Мы предполагали, что старая система будет сопротивляться изменениям. Но у них нет ни одного шанса, реформа правосудия – это запрос украинского общества и воля ответственных политических сил", - говорится в заявлении.

Напомним, в январе этого года проект Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» относительно правосудия получил положительное заключение Конституционного Суда Украины. План и принципы реформы судебной системы получили широкое признание среди наших международных партнеров.

«Народный фронт» заявляет, что "невзирая на любые усилия старой коррумпированной системы начатую реформу правосудия будет доведено до логического завершения".