Тимошенко хотела прийти в ВР, но ее не пригласили

Заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заверяет, что Кабинет министров уже внес в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на преодоление возможных последствий финансового кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В то же время, по словам А.ПОРТНОВА, БЮТ считает необходимым, чтобы соответствующие законопроекты сначала были рассмотрены в профильных комитетах парламента, а затем вынесены на голосование в сессионный зал ВР.

А.ПОРТНОВ считает, что в профильных комитетах можно было бы рассмотреть эти законопроекты на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня.

Как сказал А.ПОРТНОВ, на сегодняшнее заседание Согласительного совета, невзирая на пожелание, не была приглашена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, и поэтому она не смогла изложить позицию правительства относительно пакета антикризисных законопроектов.

«Премьер-министр без приглашения не ходит, а такого приглашения не было», - сказал депутат.