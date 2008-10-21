Финансовый кризис разорил британскую королеву

Более трети своего инвестиционного капитала, 37 млн фунтов стерлингов (70 млн долларов) потеряла в результате нынешнего финансового кризиса британская королева Елизавета II, передает телеканал "Вести-24".

Эта сумма составляет третью часть ее собственных денег, вложенных в акции банков, компаний и иные ценные бумаги. Общая сумма инвестиционного капитала Елизаветы II составляла в середине 2008 года 100 млн фунтов стерлингов. Другая часть королевской собственности - богатство в виде картин и недвижимости - пока не пострадала.

На прошлой неделе правительство Великобритании фактически национализировало банк, в котором королева имеет практически все свои счета - знаменитый английский "Кутс", входящий в финансовую группу Royal Bank of Scotland (RBS). В начале нынешнего месяца из-за кризиса эта группа оказалась на грани банкротства.

Чтобы сократить нынешние потери, Елизавета, как передают СМИ, открыла для публичного доступа внутренний сад Букингемского дворца. Цена билета составляет 20 фунтов стерлингов.

РБК