Постоянную делегацию ВР Украины при НАТО возглавил депутат-«регионал»

Председателем постоянной делегации Верховной Рады Украины при НАТО избран народный депутат от фракции Партии регионов Григорий ИЛЬЯШЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Комитета ВР по иностранным делам Виталий ШИБКО, комментируя сегодняшнее учредительное заседание постоянных делегаций ВР Украины.

Он также сообщил, что председателем постоянной делегации при Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) был избран член фракции СПУ Иван БОКИЙ.

Также сегодня избран председатель постоянной делегации ВР Украины при ОБСЕ – им стал член фракции БЮТ Олег БИЛОРУС.

В.ШИБКО сообщил, что пока не избран руководитель постоянной делегации ВР Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку «есть некоторые несогласованности относительно состава делегации».

По его словам, в ближайшее время возглавляемый им комитет рассмотрит данный вопрос, и он будет решен.