Прокуратура завершила расследование против экс-министра обороны Ежеля

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Бывшего министра подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Сейчас стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и открытия в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины материалы уголовного производства для ознакомления.

Также отмечается, что подозреваемый Ежель может в любое время прибыть к следователю и лично ознакомиться с материалами уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Печерский райсуд Киева выдал разрешение Главной военной прокуратуре ГПУ на осуществление специального досудебного расследования по делу в отношении Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

По информации ГПУ, Ежель подозревается в том, что он умышленно в интересах третьих лиц в течение 2011-2012 годов издал четыре отдельные поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в оказании услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины). В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на общую сумму около 43 млн грн.

Ежель объявлен в государственный розыск и приняты меры по его объявления в международный розыск. Судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о содержании под стражей.

Ежель занимал пост министра обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.