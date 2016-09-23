Жемчугов о допросе боевиков: я перегрыз трубки капельницы, чтобы умереть и не выдать товарищей

"Боевики знали, что я не простой местный житель, и хотели с пристрастием допросить партизана. Они оплачивали мое лечение, потому что нужен был им живым. Слышал, как они между собой говорили: «Надо, чтобы он был в сознании. Пусть расскажет все — численность партизанского отряда, адреса, явки, пароли…", - рассказал Жемчугов в интервью "Фактам".

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По его словам, боевики допрашивали постоянно, давили психологически.

"Я лежал весь обожженный, в осколках, после очередного наркоза. А боевики в этот момент приставляли мне к виску пистолет и обсуждали, где меня закопают. "Давай в Каменке, — говорил один. — Там много цыган. Пусть выглядит так, как будто его убили цыгане». "Нет, лучше на Острой Могиле, — предлагал другой. — Помнишь, мы там уже двоих закопали?", - поведал бывший пленный.

Жемчугов отметил, что "допрос с пристрастием" вели мужчина и женщина: женщина была из "министерства госбезопасности "ЛНР".

"Как только она приставляла мне к виску пистолет, я начинал вслух молиться и прощаться с родными. И она говорила: "Черт возьми, я не могу стрелять! Пусть заснет хотя бы — тогда убьем". И так раз пять-шесть за ночь. Я понимал, что это отработанные психологические приемы, и не поддавался", - отметил он.

Как сказал Жемчугов, к тому моменту он уже не боялся смерти, так как прежде пойти в партизаны, он привел в порядок все документы, составил завещание, а "с жизнью я попрощался, еще когда раненый выполз на трассу и лег под "Урал".

По словам бывшего пленного, боевики пытались "сломать" его разговорами о семье, пытались внушить, что и семья, и страна о нем забыла.

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Потом, как рассказал Жемчугов, подключились российские спецслужбы, что было понятно и по их вопросам, и по акценту.

"Я по-прежнему не сдавался, и мне начали колоть какие-то странные препараты. Наверное, это то, что спецслужбы называют "сывороткой правды". Я вроде бы был в сознании и понимал, что ничего не должен говорить. Но… говорил и не мог себя контролировать. Испугался, что могу сдать своих партизан, и решил с этим покончить. Перегрыз трубки капельницы и начал в них дуть, чтобы в вену попал воздух и наступила смерть. У меня почти получилось. Но это увидели охранники", - рассказал Жемчугов.

Освобожденный из плена Жемчугов отметил, что не оставлял попыток покончить с собой: падал с кровати, бил охранников ногами, отказывался от еды, просил меня застрелить, однако боевики заверили, что ему не дадут умереть.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и сотрудника ООН Юрий Супрун.

Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.