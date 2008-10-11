Карасев: вероятнее всего, Ющенко примет участие в выборах в ВР

Вероятнее всего, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду в формате своего «именного» блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ сегодня на круглом столе: «Внеочередные выборы в Верховную Раду. Сценарий развития».

«Скорее всего, В.ЮЩЕНКО пойдет на выборы в формате своего «именного» блока. Его название может быть приблизительно таким: Блок Ющенко или Избирательный блок Ющенко», – сказал В.КАРАСЕВ.

При этом политолог пошутил, что было бы целесообразно использовать такую аббревиатуру как «ВБЬЮ» (с украинского – Виборчий блок Ющенка).

Говоря о стратегии построения предвыборной кампании этого блока, В.КАРАСЕВ отметил, что среди основных вопросов, вокруг которых необходимо «концентрировать усилия в продвижении на электоральный рынок», - экономические приоритеты.