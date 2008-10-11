Фесенко: использование имени Ющенко станет роковой ошибкой
07:30, 11 октября 2008Политика
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"... своеобразным референдумом"
Участие именного блока Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в досрочных выборах в Верховную Раду Украины станет началом конца политической карьеры Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО сегодня на круглом столе: «Внеочередные выборы в Верховную Раду. Сценарий развития».
«По моему мнению, участие во внеочередных парламентских выборах блока Ющенко во главе с самим ЮЩЕНКО будет роковой ошибкой Президента. Это станет началом его политического конца, своеобразным референдумом народного доверия В.ЮЩЕНКО», - сказал В.ФЕСЕНКО.
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