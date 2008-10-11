Погребинский предлагает создать совет национального спасения

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ предлагает немедленно создать совет национального спасения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сообщил сегодня на круглом столе: «Внеочередные выборы в Верховную Раду. Сценарий развития».

«На сегодняшний день важнейшей темой в Украине является немедленное создание совета национального спасения. Для этого все основные политические игроки, кроме таких маргиналов, как ЮЩЕНКО и его команда, должны собраться за одним столом и попытаться найти выход из сложившейся ситуации», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В связи с этим эксперт также отметил, что внеочередные парламентские выборы не приведут к качественно новому распределению политических сил в Верховной Раде и не решат внутриполитические проблемы в государстве.

«Возможно, немного больше процентов наберут Партия регионов, Коммунистическая партия и Блок Литвина, но возможности управлять экономикой это им не предоставит. Ситуация в украинской экономике является не просто серьезной, а трагической», - подытожил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.