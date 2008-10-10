Тимошенко советует Балоге выключить телевизор и успокоиться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвергает возможность своей отставки с должности руководителя правительства.

Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на Правительственном портале.

"Я решительно отвергаю сплетни, распространяемые Секретариатом Президента, о моей возможной отставке с должности премьер-министра", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что никакого телеобращения по этому поводу не будет.

"Руководитель Секретариата и его команда могут выключить телевизоры и успокоиться", - сказала премьер.

По ее словам, "в сегодняшней ситуации, когда в стране фактически отсутствует парламент, а в мире бушует невиданный экономический кризис, правительство Украины остается единственным органом, способным защищать национальные интересы и гарантировать стабильность".

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что правительство полностью контролирует ситуацию в стране и не допустит никаких потрясений и конфликтов.