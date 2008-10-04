Ющенко ввел в действие решение СНБО по Нафтогазу (расширенная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 сентября 2008 года «О ходе выполнения решения СНБОУ от 1 февраля 2008 года «О мероприятиях по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» и состоянии переговоров относительно условий импорта российского природного газа для украинских потребителей».

Как сообщает пресс-служба Президента, контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

СНБОУ признал работу Кабинета министров Украины относительно выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года «О мероприятиях по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» такой, которая создает реальную угрозу национальной безопасности государства.

Правительству поручено с целью срочного сбалансирования финансовых потоков «Нафтогаза» и гарантирования надежного обеспечения потребностей отечественных потребителей в природном газе в отопительный сезон 2008-2009 годов обеспечить в 2008 году дополнительное поступление средств на сумму не меньше 9,1 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины».

В частности Кабмин должен обеспечить срочную доработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно сбалансирования финансового плана «Нафтогаза».

Также Кабмину поручено обеспечить субвенции на сумму 2,4 млрд. грн. местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу, которые будут произведены, транспортированы и предоставлены населению в 2008 году. Разница в тарифах возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Правительство получило задание обработать вопрос и внести предложения о возможности обеспечения интересов государства в деятельности акционерных компаний, государственная доля в уставном фонде которых превышает 50%, в случае непроведения общих сборов акционеров, по инициативе органа, уполномоченного представлять интересы государства в указанных акционерных компаниях.

Также с 1 ноября 2008 г. устанавливается предельный уровень цены на природный газ для субъектов ведения хозяйства, которые работают по принципу комбинированного производства тепловой и электрической энергии (теплоцентралей) и производят тепловую энергию для населения, в размере предельного уровня цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства.

Кабмин должен принять меры относительно рассрочки до 2010 г. суммы налоговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины», надлежащих к уплате в 2008 г.

Кроме того, до 30 октября 2008 г. Кабмин должен утвердить финансовые планы НАК «Нафтогаз Украины», его дочерних предприятий на 2009 г. А также обеспечить недопущение возобновления «Нафтогазом», дочерними компаниями «Укртрансгаз» и «Газ Украины», областными предприятиями по газоснабжению и газификации газоснабжения субъектам ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, до полного погашения задолженности за употребленный в течение отопительного сезона 2007/2008 природный газ и услуг по его транспортировке и снабжению и предоставлению ими подписки или банковской гарантии об оплате природного газа в течение отопительного сезона 2008/2009.

Кабмину поручено предусмотреть в проекте Закона о Государственном бюджете на 2009 год, с учетом утвержденного финансового плана «Нафтогаза» на 2009 год, необходимые для выполнения указанного плана расходы на компенсацию «Нафтогазу» разницы в ценах закупки и реализации импортированного природного газа, или другие действенные меры по дальнейшей стабилизации финансового состояния этой компании. А также поручено установить нулевую ставку рентной платы за транзит природного газа через территорию Украины, добычу природного газа и конденсата; направить 100% суммы сбора за геологоразведочные работы, который платится предприятиями НАК «Нафтогаз Украины», компании для выполнения государственного заказа по приросту запасов нефти и газа.

Кабмину поручено предоставить НАК "Нафтогаз" и ее дочерним предприятиям в 2009 году отсрочку на 2009 год уплаты рассроченных в 2008 году сумм налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль за І полугодие 2008 года.

Правительство должно предоставить полную компенсацию разницы в цене закупки природного газа и его реализации субъектам хозяйствования путем предусмотрения в специальном фонде Госбюджета программы, наполнять которую будет целевая надбавка на стоимость природного газа, реализуемого промышленным потребителям и субъектам хозяйствования, работающим по принципу комбинированного производства тепловой и электрической энергии (теплоцентралей) и вырабатывающим тепловую энергию для населения.

Министерству топлива и энергетики Украины поручено увеличить с 15 октября в 2008 г. размер расходов НАК «Нафтогаз Украины», что добавляются к цене природного газа для предприятий бюджетной сферы, промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства, с 86,95 до 121 грн. без учета НДС.

Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рекомендуется пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения с 15 октября 2008 года лишь двух уровней цен:

а) при условии, что природный газ используется для приготовления пищи и подогрева воды и не используется на отопление, - 1326 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС);

б) при условии, что природный газ используется для отопления, приготовления пищи и подогрева воды, - 516 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС).

Также СНБО рекомендует повысить с 15 октября 2008 года тарифы на транспортировку природного газа по магистральным газопроводам дочерней компании «Укртрансгаз» с 40,7 до 86 грн. за 1 тыс. куб. метров (без учета НДС).

Также НКРЭ рекомендуют установить с 15 октября 2008 года тарифы на транспортировку природного газа по магистральным и распределительным газопроводами на уровне, обеспечивающем полное возмещение закупочной стоимости импортированного природного газа, используемого на технологические нужды в 2008 году, и обеспечить дальнейший пересмотр этих тарифов при изменении цены импортированного природного газа на протяжении месяца.

Органам местного самоуправления рекомендуется привести тарифы на коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню; обеспечить уплату субъектами ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, задолженности за употребленный природный газ за восемь месяцев 2008 года; предоставить банковскую гарантию об обеспечении расчетов субъектами ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, за природный газ, который будет употреблен ими до конца 2008 года.

Состояние выполнения указанных решений должно быть рассмотрено на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не позднее 15 ноября 2008 года.

Против этого решения проголосовала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, воздержался Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО. На заседании Совета отсутствовали Николай МАЛОМУЖ и Владимир ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября т.г., открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг острой критике невыполнение правительством февральского решения СНБО о сбалансировании финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», а также запоздалое принятие финансового плана компании на текущий год.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система - в управлении ОАО «Укртранснафта».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.