Развертывание полицейской миссии на Донбассе требует прекращения боевых действий - МИД Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель рабочего штаба по вопросам Украины федерального Министерства иностранных дел Германии Йоханнес Регенбрехт во время дискуссионного клуба "Открой мир".

По его словам, 57 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждают введение отдельной миссии ОБСЕ для поддержки возможных местных выборов на Донбассе.

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"Мы согласны, что мы все еще далеки от этих выборов, потому что, прежде всего, нам нужен режим тишины и безопасность, и много чего нужно сделать, в том числе прекратить боевые действия на востоке Украины", - отметил Регенбрехт.

В то же время, как утверждает представитель немецкого МИД, ему трудно представить работу международной миссии по поддержке обеспечения закона и порядка в условиях, когда стороны на Донбассе применяют друг против друга тяжелое оружие.

Поэтому, по его убеждению, сначала надо установить режим прекращения огня, отвести от линии разграничения и разместить вооружения в местах хранения, а также задокументировать все это вооружение и подтвердить его отвода.

"Это должно быть выполнено, и когда мы получим это... тогда, я думаю, мы можем начать миссию в поддержку выборов", - заявил Регенбрехт.

Кроме того, он сказал, что вопрос вооружения или частичного вооружения этой миссии будет зависеть от стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта на Донбассе не отвели тяжелое вооружение от территорий, которые должны быть зоной безопасности, а также размещают войска и технику вблизи и в середине гражданских объектов.