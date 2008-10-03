Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

22,3% украинцев готовы поддержать Партию регионов на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Национального института стратегических исследований, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН.

18,1% украинцев на вопрос: кого вы поддержали бы, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, ответили, что проголосовали бы за Блок Юлии Тимошенко. 9,4%, согласно опросу, поддерживают блок “Наша Украина - Народная самооборона” и 7,1% проголосовали бы за Блок Литвина.

Кроме этих политических сил, трехпроцентный проходной барьер преодолевают еще две политические силы. Это Коммунистическая партия – 6,1% и возможная новая политическая сила во главе с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ, за которую готовы проголосовать 5,1% избирателей. Все остальные политические силы не преодолевают трехпроцентный барьер и не проходят в парламент.

При этом, согласно результатам опроса, 4,3% украинцев проголосовали бы против всех, и 6,3% – не принимали бы участия в выборах.

Опрос проводился 25-28 сентября, всего было опрошено 2013 респондентов во всех регионах Украины, погрешность выборки составляет 2,3%.