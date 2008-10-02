Ющенко считает, что договор с Тимошенко дешевле бумаги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает опасения, что отмененные сегодня парламентом законы могут быть приняты снова.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во Львове.

Он считает, что сегодня нет доверия к заявлениям. Отметив, что нет никакой гарантии, что, например, через 10 дней они (отмененные законы) не будут приняты. “Как на уровне фракций можно говорить о доверии, как такой власти можно доверять, кто даст гарантию, что эти законы завтра или через два дня опять не будут проголосованы?”, - сказал он

Он отбросил обвинение в адрес НУ-НС в том, что фракция выдвигает “жесткие условия ультиматума” для сохранения коалиции. “Нет никаких жестких условий, проблема коалиции в том, что само (коалиционное – УНИАН) соглашение для Ю.ТИМОШЕНКО было дешевле, чем бумага, на которой оно было написано”, - отметил он.

Президент заметил, что ему надоела ситуация, когда “рвут на себе украинские рубашки и идут во Львов организовывать вече – мне это надоело”. Также он выразил неудовлетворение деятельностью правительства, обвинив его в популизме. Он назвал это “политическим шарлатанством” и отметил, что ему такая политика надоела.