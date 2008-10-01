К приезду Тимошенко посла Украины «готовили» в российском МИДе

1 октября состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина с Послом Украины в Москве К.И.Грищенко.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-украинских отношений и международной жизни, сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что на завтра запланирован рабочий визит Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Российскую Федерацию.

В ходе визита, сообщает Урядовый портал, планируется проведение встречи глав правительств Украины и Российской Федерации, а также переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения по снабжению природным газом