Герман благословила «коалицию трех» на продолжение ссор

Член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что создание коалиции “трех” является приемлемым выходом для того, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно создания коалиции.

А.ГЕРМАН заметила, что таким образом Партия регионов сохранит свои силы для участия в президентских выборах.

В то же время А.ГЕРМАН считает, что “реанимация коалиции дает плюсы только Блоку Литвина, который сможет строить свои площадки для президентских выборов, а для “помаранчевых” это продолжение ссор”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех».