Минюст говорит, что Президент давно имел основания распустить Раду

Ввиду решения Конституционного Суда Украины от 17 сентября 2008 года по делу о коалиции депутатских фракций, основания для прекращения деятельности демократической коалиции в составе Верховной Рады 6-го созыва возникли с момента выхода из коалиции депутатов Юрия БУТА и Игоря РЫБАКОВА, то есть – 6 июня 2008 года. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА.

Министр юстиции акцентирует внимание на том, что, согласно решению Конституционного Суда, требование относительно совокупной численности народных депутатов Украины, которые в составе депутатских фракций формируют коалицию, касается как момента формирования коалиции, так и всего периода ее деятельности. Уменьшение численного состава коалиции до количества народных депутатов, меньшего, чем определено Конституцией Украины, - то есть 226 народных депутатов, - влечет прекращение ее деятельности с момента наступления такого уменьшения.

Конституционным Судом также установлено, что в коалицию депутатских фракций могут войти лишь те народные депутаты Украины, которые есть в составе депутатских фракций, сформировавших коалицию. Таким образом, суд определяет как право, а не обязанность депутата входить или не входить в коалицию депутатских фракций и право выходить из коалиции депутатских фракций.

Следовательно, отмечает министр юстиции, ввиду решения КС от 17 сентября 2008 года, уменьшение численного состава коалиции в Верховной Раде Украины 6-го созыва до количества, меньшего, чем того требует ст. 83 Конституции Украины, влечет прекращение ее деятельности с момента наступления такого уменьшения. То есть, с 6 июня 2008 года.

Пресс-служба Минюста напоминает, что 17 сентября 2008 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 105 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины (дело о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины). Субъект права на конституционное представление обратился в КС Украины с ходатайством дать официальное толкование положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины в части официального толкования терминов или содержания понятий "коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины", "прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины".