Яценюк: Украина наконец вернулась в свою европейскую семью, как завещал Франко (фото, видео)

Они возложили цветы к памятнику Ивану Франко в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы "Народного фронта".

Яценюк подчеркнул, что Франко был большим мыслителем и визионером: "Он видел европейскую Украину и он заложил фундамент строительства украинского государства именно на европейских ценностях".

Лидер "Народного фронта" отметил, что один из самых известных произведений писателя - поэма "Моисей" - "отражает то, кем был Франко": "Он, как Моисей, вел за собой Украину, со своей визией, со своим видением сильного европейского украинского государства. И сейчас мы пришли к этому".

"Мы сейчас фактически выполняем завещание Франко. Еще многое предстоит сделать, но Украина наконец вернулась в свою европейскую семью, как завещал Франко" , - сказал лидер "Народного фронта".

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Член парламентской фракции "Народный фронт", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский отметил, что Иван Франко, "без преувеличения, сделал для Украины больше, чем любой другой украинский мыслитель, философ, литератор и общественный деятель": "Это был человек, который за относительно короткий промежуток времени выстроил интеллектуально то, что мы называем европейской Украиной".

"Его поэзия, его философия остается вдохновляющей и мобилизующей", - подчеркнул Еленский, напомнив строки Франка, которые появлялись на страницах украинских газет в дни Майдана и российской агрессии против Украины: "Се остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає, це поборює воля неволю".