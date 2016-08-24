Усеченная независимость

Украина готовится отметить 25 годовщину государственной независимости. Но уже третий год этот праздник отмечают далеко не все украинцы. Даже среди тех, кто сумел сохранить свои украинские паспорта, к примеру, в оккупированном Крыму.

Когда в 1991 году Украина провозгласила свою самостоятельность, ее территория включала Крымский полуостров. Границы государства были признаны всеми странами-соседями и мировым сообществом в целом. Однако два года назад ситуация резко изменилась. Грубо нарушив международно-правовые нормы, Россия аннексировала Крым. Не без ее участия наша страна потеряла и контроль над частью Донбасса.

Вполне логичен вопрос: можно ли считать нынешний День независимости особым праздником? Ведь при таких территориальных потерях он выглядит явно усеченным.

Украина потеряла полуостров не только как часть своей земли. В первую очередь, без крымчан существенно сократилось население нашей страны. Одновременно мы потеряли ресурсы, инвестиции и бизнес, которые находились в Крыму. Верховная Рада, как высший законодательный орган, осталась без крымского представительства. Если раньше мы избирали 450 народных депутатов, то сейчас их количество сократилось до 438.

Можно ли считать нынешний День независимости особым праздником? Ведь при таких территориальных потерях он выглядит явно усеченным

С некоторых пор активизировались разговоры о подготовке новой Конституции Украины. Возникает вопрос: как в ней будет отображен статус нынешнего Крыма? Пока ответ на него не дают даже те, кто особенно настаивает на необходимости принятия нового Основного Закона. Избегают они и ответа на многие другие вопросы, в частности, может ли новая Конституция приниматься без участия жителей полуострова, который не только нами, но и всем международным сообществом признается частью Украины. Не получится ли, что после возвращения Крыма в состав нашей страны его население скажет, что они не причастны к принятию Основного Закона и не считают его своим.

Масштаб этих проблем, если их не решить уже сейчас, может существенно возрасти в будущем.

Пока Киев не демонстрирует готовности взяться за такую непростую работу. За два минувших года власть так и не удосужилась разработать и принять комплексную стратегию деоккупации Крыма. Ограничилась лишь популистскими решениями. Например, Верховная Рада создала в Крыму свободную экономическую зону, позволила открывать на полуострове казино. Наши депутаты переименовали часть крымских городов и пр. Но ни одно из этих решений так и не было реализовано, ведь Украина не контролирует ситуацию на полуострове.

В то же время Россия старается не просто обосноваться на аннексированной территории, но всячески привязывает ее к себе. Подтверждением этому служит недавний указ президента РФ Владимира Путина о включении Крыма в Южный федеральный округ.

В то же время Россия старается не просто обосноваться на аннексированной территории, но всячески привязывает ее к себе

Эксперты, причем не только российские, но и украинские, еще до аннексии предупреждали, что в нужный момент «крымская карта» будет вытянута из колоды и сыграет решающую роль в российско-украинских отношениях и в дестабилизации ситуации в нашей стране. Киев проигнорировал такие предупреждения и не приложил достаточных усилий для того, чтобы Крым почувствовал себя полноценной и востребованной частью Украины.

Как следствие этого, события февраля-марта 2014 года разворачивались по московскому сценарию и с полным игнорированием норм международного права.

Кадровые перестановки среди крымского руководства проводились в то время в нарушение украинского законодательства. Псевдореферендум проходил вне международного права и украинского закона, в присутствии большого количества российских военных. Что также обеспечило нужные для РФ результаты.

Остальное доделала российская пропаганда, которая до сих пор пытается создать из Украины образ врага для крымчан, а из России – их спасителей. В таком намерении Москва готова идти на достаточно радикальные меры. Сравнительно недавно она попыталась обвинить Украину в терроризме. Поводом для этого послужила придуманная РФ история о так называемой украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая якобы намеревалась совершить ряд диверсий на стратегически важных объектах с целью дестабилизации обстановки в Крыму.

Мировая общественность на этот пропагандистский трюк не поддалась. На закрытом заседании Совбеза ООН все его члены стали на сторону Украины. Исключение составила лишь сама Россия.

Примечательная деталь: в крымском вопросе РФ всегда действовала в строгом соответствии с разработанной ею долгосрочной стратегической программой. И это обеспечивало ей желанные результаты. Но история с так называемой украинской ДРГ дала сбой. Созданная Россией ситуация сработала против нее. А Украина получила новый шанс привлечь внимание мировой общественности к крымскому вопросу. И заручиться ее поддержкой для его решения.

Такая возможность есть. Главное, чтобы Украина, перехватив инициативу, не теряла ее. Сегодня нашей стране важно сделать два серьезных шага в этом направлении. Во-первых, необходимо подать иск в Международный суд ООН по поводу незаконной оккупации Россией части нашей территории. А, во-вторых, инициировать создание международной рабочей группы по урегулированию конфликта в Крыму.

Примечательная деталь: в крымском вопросе РФ всегда действовала в строгом соответствии с разработанной ею долгосрочной стратегической программой

Иском в Международный суд ООН мы фиксируем свой статус-кво и отношение к крымскому кризису, заявляем, что наша территориальная целостность была нарушена, и поэтому пытаемся ее восстановить.

А международная рабочая группа должна стать аналогом минского переговорного процесса. Ее создание должен инициировать президент или премьер-министр Украины. В состав такой группы необходимо привлечь представителей стран-гарантов безопасности Украины. И работой такой группы должен стать ежедневный мониторинг ситуации на полуострове и ознакомление с этой информацией мировой общественности. Это крайне важно, потому что сейчас в Крыму нет ни одного международного наблюдателя. И все события, которые там происходят, включая те, что связаны с так называемой украинской ДРГ, подаются лишь в российской версии.

Кроме того, эта рабочая группа также должна фиксировать потери Украины, в том числе экономические, культурологические и другие, понесенные в результате аннексии Крыма. Украина потеряла в Крыму большие ресурсы, производственные мощности, которые сегодня использует Россия. Признание этого факта поможет нашей стране реструктуризировать внешние задолженности.

Рабочая группа призвана следить за соблюдением прав человека на полуострове, за тем, как решаются межнациональные вопросы, соблюдается свобода слова, вероисповедания и пр. На нее возлагается и подготовка международных документов – по принципу минских соглашений. Она же будет следить и за их строгим соблюдением.

В то же время Киев не должен ограничиваться только этими действиями. Нам очень важно сегодня перейти от постоянных оправданий и объяснений к наступательной политике. Ведь лишь в таком случае Украина способна перенять на себя инициативу и диктовать правила "игры".

Сможет ли наша власть наконец раскачаться и активизировать свои действия для решения крымского кризиса? Пока этот вопрос остается риторическим. Но без его решения мы не сможем двигаться вперед. Нам важно вернуть Крым и впредь всегда праздновать День Независимости единой страной.

Алексей Стародубов, директор Крымского Экспертного Центра