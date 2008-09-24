Тимошенко поймала Ющенко на слове

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна высокой оценкой деятельности правительства, которую дал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Нью-Йорке, выступая на Совете внешних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, открывая заседание правительства.

«Это приятно, потому что хотя бы в Нью-Йорке мы можем получать положительные оценки деятельности правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что реализация профессиональной макроэкономической политики стала возможной благодаря вкладу нынешнего правительства.

«То, что мы действительно сегодня имеем очень профессиональную макроэкономическую политику, имеем достаточно хорошие, привлекательные инвестиционные условия, в устах Президента за границей звучит обнадеживающе. Я хочу поблагодарить все правительство за такую работу и именно за то, что Президенту есть чем гордиться, хотя бы когда он выезжает за границу. То есть, я думаю, что все действительно идет хорошо», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Нью-Йорке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с представителями Географического национального общества США и Совета внешних отношений положительно оценил экономические процессы в Украине на протяжении последних 4-5 лет. «Нам удалось сформировать достаточно высокого уровня профессиональную макроэкономическую политику», - сказал он, отметив, что за январь-август 2008 года рост ВВП составил 7,1%. Отдельно он отметил, что Украине удалось радикально изменить в лучшую сторону отношения с инвесторами. «Украина представляет сегодня чрезвычайно серьезный модерный и интересный восточноевропейский рынок», - сказал Президент.