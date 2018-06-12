Неделя в цифрах

3 новых книги о мире Гарри Поттера намерена выпустить британская писательница Джоан Роулинг, сообщают иностранные СМИ.

8 потенциальных покупателей на госпакеты акций 6-ти облэнерго подписали договоры о конфиденциальности с Фондом государственного имущества Украины, сообщают в ФГИУ.

12% от всех заключенных – около 22 000 человек - в США содержатся в частных тюрьмах, которые Соединенные штаты собираются закрыть, сообщают иностранные СМИ.

26 студентов были отчислены из украинских ВУЗов из-за обнаружения информации о несанкционированной смене результатов ВНО при поступлении, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном деле по обвинению директора Украинского центра оценивания качества образования, двух его заместителей и еще четырех человек, которые занимались подменой результатов ВНО.

38 первых инструкторов по подготовке спецназовцев стали выпускниками учебного центра Национальной гвардии.

44,4% украинцев, когда думают о будущем Украины, испытывают надежду, 37,7% одолевает тревога, 22,9% называют основным чувством страх и 21,9% -оптимизм. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом «Интеллектуальная перспектива».

47 ракетных систем залпового огня были зафиксированы на временно оккупированной территории Луганской области представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в организации.

49% лекарств, закупленных за бюджетные средства, уже направлены в регионы, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

50 человек погибли в результате теракта, совершенного террористом-смертником на свадьбе в турецком городе Газиантеп, сообщают иностранные СМИ.

142 опорные школы, которые позволяют обеспечить лучший доступ к качественному образованию детям из сельской местности, созданы в Украине, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

258 выпускников в 2016 году получили максимальное количество 200 баллов во время ВНО, из них 7 имеют по 200 баллов по 2 предметам, сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

1 760 автомобилей попали в очереди в пунктах пропуска на украинско-польской границе, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

17 723 человека погибли в заключении в 2011-2015 годах в государственных тюрьмах Сирии, сообщают в правозащитной организации Amnesty International. В среднем, число жертв составляло 10 человек в день.

22 300 украинских семей получили компенсацию по «теплым» кредитам с начала 2016 года, сообщают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергоснабжению. Всего за семь месяцев текущего года такими кредитами воспользовались 76 000 кредитов.

45 000 человек заключили контракты с Министерством обороны на службу в Вооруженных силах Украины с начала 2016 года, сообщают в Минобороны. Из них около 5 000 человек – офицеры.

235 000 аккаунтов были заблокированы в Twitter с февраля 2016 года за нарушение правил соцсети о пропаганде терроризма, сообщают иностранные СМИ.

465 283 абитуриента поступили в 2016 году в украинские ВУЗы на дневную форму обучения, сообщают в Министерстве образования и науки Украины. 237 625 из них будут учиться на бюджете, 227 654 – на контрактной форме обучения.

12 700 000 долларов указаны в «черной» кассе Виктора Януковича для получения известным политтехнологом Полом Манафортом, сообщили в НАБУ. При этом в НАБУ отмечают, что наличие его фамилии в «списках» не означает, что он действительно получил эти средства.

80 000 000 долларов штрафа обязал выплатить суд Индонезии одну из местных компаний, хозяйственная деятельность которой привела к масштабным лесным пожарам, сообщают иностранные СМИ.

200 000 000 человек в ближайшие 45 лет преждевременно умрут из-за загрязнения воздуха, говорится в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

604 800 000 гривен составили поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-июля 2016 года, сообщают в Фонде государственного имущества Украины.

3 000 000 000 гривен удалось сэкономить по всей Украине за счет использования системы электронных закупок Prozorro, введенной с 1 апреля текущего года для госорганов и ставшей обязательной по всей Украине с 1 августа текущего года. На сегодняшний день к Prozorro присоединились уже более 8 000 государственных заказчиков, а количество тендеров превысило 26 000.

44 791 000 000 долларов составил объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. Это на 5,4% больше показателя на начало года.

Маргарита Андреева

