Яценюк - председателям фракций: чай стынет!

Утреннее заседание Верховной Рады Украины открыто, но в работе парламента объявлен перерыв до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что лидеры фракций должны сформировать повестку дня работы на сегодня.

При этом он пошутил, что приглашает лидеров фракций к себе в кабинет «попить чай, обсудить политическую ситуацию, узнать, создана ли новая коалиция и сформировать повестку дня».

"Чай стынет!", - поторопил Яценюк коллег.