Сегодня парламент Крыма перемоет косточки НАТО

Сегодня в крымском парламенте пройдут депутатские слушания по вопросу о соблюдении права граждан Украины, проживающих в Автономной Республике Крым, на получение объективной информации о деятельности НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о проведении депутатских слушаний по НАТО было принято в июне на пленарном заседании Верховной Рады Крыма, состоявшемся перед летними депутатскими каникулами.

В пояснительной записке к решению отмечалось, что депутатские слушания, в соответствии с положением, проводятся по тем вопросам, которые имеют важное значение для автономии, с целью консолидации мнений депутатов и выработки рекомендаций.

«В связи с тем, что вопросы интеграции Украины в НАТО являются предметов активного обсуждения и вызывают неоднозначный резонанс среди жителей автономии, предлагается провести в Верховной Раде Автономной Республике Крым депутатские слушания по указанному вопросу», - говорилось в пояснительной записке.

Планировалось, что на слушания будут приглашены представители разных партий и организаций, чтобы все смогли высказать свою точку зрения об Альянсе.