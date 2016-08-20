Пентагон: угрозу от концентрации сил России на границе с Украиной преувеличивают

Об этом заявил представитель Министерства обороны США капитан Джефф Дэвис.

При этом он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены обострением риторики со стороны и Москвы, и Киева, передает Радио Свобода.

«Нас беспокоит то, что Россия дальше оккупирует Крым, нас беспокоит повышение уровня насилия на востоке Украины, – заявил он. – Но мы не видим того «единорога», которого выслеживают многие, – той идеи, что должно произойти какое-то массовое краткосрочное наращивание сил передвижение войск».

«Думаю, что передвижения, которые мы наблюдаем, связаны с предстоящими учениями, и мы не видим такого массированного наращивания сил, на которое намекали», – подчеркнул спикер.

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Он добавил, что США продолжают внимательно отслеживать ситуацию.

Как сообщалось, 18 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает полномасштабного вторжения России в Украины и предупредил о возможности введения в таком случае военного положения.

В последние дни произошло значительное обострение ситуации в Украине на восточном фронте, где российско-террористические силы снова начали массово применять тяжелое вооружение для обстрелов позиций украинских войск, в том числе тыловых, и населенных пунктов, подконтрольных Киеву.

Также в последнее время Москва начала нагнетать напряженность в оккупированном Крыму, куда перебросила значительное количество своих войск и вооружений и заявила о якобы вскрывшейся попытке Киева устроить на полуострове «теракты», на что пообещала «должным образом ответить».

Кроме того, в последнее время Россия концентрирует большое количество войск на восточных границах Украины, заявляя, что речь идет о ежегодные военные учения.