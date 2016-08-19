Адвокат Умерова Фейгин отрицает, что ему ограничили выезд из РФ из-за пианино

"Сейчас будут вбрасывать все на свете. Я прокомментировал: я сказал, что давно развелся, и квартира, которая отошла моей супруге - там находится ее пианино. У меня его просто физически нет. [...] Это вбрасывается для того, чтобы доказать, что нет никакого политического заказа на это все", - заявил адвокат, комментируя появившуюся в прессе информацию о пианино, которое он якобы не вернул бывшей жене после развода, передает Русская служба Би-би-си.

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Фейгин признает, что ограничение на выезд из страны было наложено на него в связи с бракоразводным процессом. Он уже подчеркивал, что ограничение наложено по просьбе истца. На вопрос о том, исходило ли требование ограничить его выезд из России от его бывшей супруги, Фейгин ответил, что не хочет "обсуждать личные истории".

"У меня все финансовые обязательства [связанные с разводом] исполнены, это самое пресловутое пианино, которое теперь вытащили, оно находится в ее квартире", - подчеркнул он.

Адвокат утверждает, что в его распоряжении есть документ, подтверждающий, что он сделал все положенные выплаты. В реестре должников ФССП за Фейгиным значатся только неоплаченные штрафы ГИБДД.

Ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Фейгин остался после развода должен супруге более 900 тысяч рублей (14 тысяч долларов) и пианино марки Schimmel (на российском рынке оценивается от 10 до 27 тысяч долларов).

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"Временное ограничение выезда из РФ было вынесено судебными приставами в отношении Марка Фейгина по обращению представителя его бывшей супруги, поскольку есть решение суда, обязывающее его выплатить 916 тысяч рублей бывшей жене, а также передать ей пианино фабрики Schimmel", - заявляли источники.

Кроме того, суд обязал его платить алименты. "Адвокат также является должником по трем штрафам ГИБДД и одному штрафу от московской дорожной инспекции", - утверждал источник агентства ТАСС.

О том, что Марку Фейгину, защищавшему панк-группу Pussy Riot, оппозиционера Леонида Развозжаева и украинского политика Надежду Савченко, запрещен выезд из России, стало известно в четверг.

Адвокат считает, что решение об ограничении выезда было неправомерным. По мнению Фейгина, оно направлено на то, чтобы помешать ему принять участие в сессии по правам человека ОБСЕ, где он намеревался говорить о положении крымских татар.