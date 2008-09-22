Украина готовится «взорваться»? (опрос)

95% граждан считают нынешнюю политическую ситуацию в Украине “конфликтной", "взрывоопасной” или "напряженной".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований “София”, которые презентовал сегодня на пресс-конференции “Политический кризис в зеркале общественного мнения” руководитель социологических программ Центра Александр ЛЕВЦУН.

По данным опроса, большинство граждан оценивают нынешнюю политическую ситуацию в Украине как “острую, конфликтную” (42,3% респондентов) или как “взрывоопасную” (15,2%). Значительная часть (37,5%) опрошенных характеризуют ее как “напряженную” и только 1,7% считают политическую ситуацию “спокойной и благополучной”.

По словам А.ЛЕВЦУНА, три четверти (77,5%) респондентов считают: все, что происходит сегодня в Украине, идет в неправильном направлении, и только 10,4% опрошенных склонны думать обратное.

Кроме этого, результаты опроса зафиксировали критическую оценку гражданами действий руководства страны.

“Среди руководителей центральных органов власти наиболее критически характеризуется работа Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины. Сегодня ее “положительно” или “скорее положительно” оценивают 16,1% опрошенных, а “негативно” или “скорее негативно” – 79,1%”, - сказал А.ЛЕВЦУН. Он отметил, что сегодня на референдуме о доверии В.ЮЩЕНКО большинство респондентов (61%) выразило бы ему недоверие, только 15,1% - поддержку, а 18,6% вообще не принимали бы участия в референдуме.

В то же время, отметил эксперт, преимущественно негативно воспринимается гражданами и деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра: 37,2% оценивают ее “положительно”, 56,5% - “негативно”.

А.ЛЕВЦУН обратил внимание, что подобных негативных оценок по приведенным выше критериям еще в июне было меньше половины.

Опрос проводился с 9 по 17 сентября во всех областях, АР Крым, городах Киев и Севастополь (в целом в 130 населенных пунктах). Всего было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка опроса представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания).

Метод проведения опроса – интервью «с глазу на глаз» по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.