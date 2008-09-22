Регионал поставил диагноз коалициантам - садомазохизм
13:16, 22 сентября 2008Политика
1444 0
Ефремов предлагает другое место
Народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) считает садомазохизмом восстановление демократической коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
Депутат подчеркнул, что с юридической точки зрения повторное создание такой коалиции возможно.
В то же время он сказал: «Я бы назвал это предложение садомазохизмом». «Причем садизм в отношении украинского народа и мазохизм в отношении тех политиков, которые это предлагают», - добавил А.ЕФРЕМОВ. По его словам, «это уже диагноз».
«Необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте», - отметил А.ЕФРЕМОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter