Регионал поставил диагноз коалициантам - садомазохизм

13:16, 22 сентября 2008
Политика
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Ефремов предлагает другое место

Народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) считает садомазохизмом восстановление демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Депутат подчеркнул, что с юридической точки зрения повторное создание такой коалиции возможно.

В то же время он сказал: «Я бы назвал это предложение садомазохизмом». «Причем садизм в отношении украинского народа и мазохизм в отношении тех политиков, которые это предлагают», - добавил А.ЕФРЕМОВ. По его словам, «это уже диагноз».

«Необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

 

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