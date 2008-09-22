Регионал поставил диагноз коалициантам - садомазохизм

Народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) считает садомазохизмом восстановление демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Депутат подчеркнул, что с юридической точки зрения повторное создание такой коалиции возможно.

В то же время он сказал: «Я бы назвал это предложение садомазохизмом». «Причем садизм в отношении украинского народа и мазохизм в отношении тех политиков, которые это предлагают», - добавил А.ЕФРЕМОВ. По его словам, «это уже диагноз».

«Необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте», - отметил А.ЕФРЕМОВ.