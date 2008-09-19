Янукович: Партия регионов готова идти на досрочные выборы

Партия регионов готова идти на досрочные парламентские выборы, если не удастся договориться о создании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил вчера в Луганске.

Он отметил, что любые варианты коалиции неудобны, поэтому, если не удастся достичь договоренностей, Партия регионов готова пойти на досрочные выборы и добиваться победы.

«Верить никакой силе из «оранжевой» команды нельзя», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он попросил жителей Луганской области принять активное участие в выборах и проголосовать за Партию регионов.

«Мы просим вас, луганчане, пойти на следующие выборы. Нам не удалось прошлый раз победить из-за того, что на Юго-Востоке Украины была низкая явка на выборах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что конкурентов «закидать шапками» не получится, нужно голосовать сообща. «Без ваших голосов» свою политику воплощать не сможем», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что коалиция демократических сил была обречена. «Еще при создании так называемой демократической коалиции в конце 2007 года мы были готовы к ее развалу, а значит – и к новым выборам», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Оранжевая власть», ущемлявшая ваши права, развалилась окончательно. И больше обманывать людей не получится!», - сказал лидер Партии регионов. По его словам, «оранжевая власть» грозит миру, добрососедским отношениям с Россией.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «пока «оранжевые» не уйдут, страна не будет жить спокойно».

Он отметил, что на Луганщине очень много нерешенных проблем, и посетовал, что Партии регионов в свое время не дали работать, чтобы решить все острые вопросы.

«Мы говорили им о необходимости объединиться, чтобы работать. Но очиститься от ржавчины им не удалось. Поэтому коалиция распалась», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.