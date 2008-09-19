БЮТ потребует от Яценюка подписать ветированные Ющенко законы

Президент ветировал и вернул в парламент законы, принятые Верховной Радой 2-5 сентября. В Блоке Юлии Тимошенко называют это ветирование неконституционным. И уже в пятницу фракция БЮТ будет требовать, чтобы законы подписал спикер Рады Арсений Яценюк. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от БЮТ Андрей Портнов.

"Я хотел проинформировать вас о том, что сейчас я выезжал из Верховной Рады Украины и только сейчас в аппарат Верховной Рады поступили настоящие документы с вето Президента.... Но я хотел бы вам сказать, что это повторное вето, которое не предусмотрено Конституцией, - то есть Президент начал действовать неконституционным образом", - заявил Портнов.

Напомним, в начале сентября парламент проголосовал за несколько законов, которые существенно ограничивают полномочия Президента. В частности, речь идет об изменениях к законам о Кабинете министров, СБУ и Конституционном суде. В то же время, Виктор Ющенко заявил, что считает данные законы неконституционными и намеревается наложить на них вето.