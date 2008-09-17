Тимошенко: за все плохое между Украиной и Россией ответит Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за все негативные радикальные экономические решения России в отношении Украины ответственность будет нести Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге, комментируя информацию о поручениях первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА.

“Я думаю, что за все такие радикальные решения в отношении Украины ответственность несет лично Президент ЮЩЕНКО. Потому что, когда каким-то странам объявляются информационные войны и когда страны обижаются и унижаются, то, безусловно, Украина ожидает обратного удара. И поэтому за все, что будет происходить плохого в отношениях между Украиной и Россией, я думаю, что персональную ответственность несет Виктор ЮЩЕНКО – Президент страны”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что Украине в 21-м веке в мирное время необходимо проводить гармоничную и сбалансированную политику, которая защищает национальные интересы, делает Украину “не изгоем в мировом пространстве, а игроком”, и не объектом, а субъектом в геополитической и экономической сферах.

Как сообщал УНИАН, Россия может ужесточить тарифную политику в отношении товаров, поступающих с территории Украины. Первый вице-премьер РФ И.ШУВАЛОВ дал поручение Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину обеспечить защиту российского рынка в связи с вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Поручение предусматривает возможность использования мер фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также других возможных мер в сфере производства и продажи товаров и услуг промышленного и сельскохозяйственного назначения.

В связи с ситуацией на Кавказе ряд стран высказался против вступления России во Всемирную торговую организацию.

31 августа премьер РФ Владимир ПУТИН в интервью телепрограмме "Вести недели" заявил, что Россия намерена приостановить некоторые программы в промышленности и сельском хозяйстве в рамках переговоров по вступлению в ВТО.

"Мы пока членами ВТО не являемся, мы подождем, пока приостановим некоторые из этих программ. Но мы вернемся к ним, как только станем полноправными членами организации", - сказал российский премьер.

"Мы... указывали нашим партнерам на то, что не собираемся присоединяться к Всемирной торговой организации любым способом, любым путем. Мы будем ориентироваться исключительно на интересы и нужды отечественной экономики", - отметил В.ПУТИН.

Украина 16 мая 2008 года стала членом Всемирной торговой организации.