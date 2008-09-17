Крымский парламент просит ВР признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Верховный Совет Крыма призвал Верховную Раду Украины признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании парламента автономии.

За это решение проголосовали 79 депутатов из 90 присутствующих на заседании (всего в парламенте Крыма 100 депутатов), 8 депутатов были против. Так, в частности, против принятия данного решения высказался лидер крымской организации Народного Руха Украины Леонид ПИЛУНСКИЙ.

«В условиях свершившегося акта вооруженной агрессии, развязанной руководством Грузии против народ Южной Осетии, и непрекращающихся попыток, направленных на свержение законного правительства Республики Абхазия, Верховная Рада Автономной Республики Крым выражает поддержку народам Абхазии и Южной Осетии в их праве на самоопределение, и поддерживает действия Российской Федерации по обеспечению безопасности республик Абхазии и Южной Осетии», - говорится в обращении. В этой связи крымские парламентарии призвали ВР признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Три депутата от Прогрессивной социалистической партии в начале пленарного заседания ВР АРК стояли с флагами Южной Осетии и Абхазии и со свечами, таким образом они почтили память погибших в кавказском конфликте осетин.