Депутат БЮТ: Ющенко отказывается говорить с Тимошенко

Фракция БЮТ не собирается прекращать конструктивную работу в Верховной Раде, несмотря на то, прекратит ли демократическая коалиция свое существование.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН после заседания фракции БЮТ сообщил народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, в ходе заседания была обсуждена политическая ситуация в стране и возможные выходы из нее.

Он отметил, что если коалиция завтра прекратит свою деятельность, то будет “констатирован тот факт, Президент добился того, чего хотел”.

Отвечая на вопрос, намерен ли БЮТ использовать последние несколько часов для того, чтобы провести переговоры с блоком “Наша Украина – Народная самооборона” о сохранения коалиции, В.ПИСАРЕНКО отметил, что это “все равно, что вести диалог с фонарным столбом”.

“Президент в последнее время категорически отказывается общаться с премьер-министром, поэтому давайте ее пожалеем, пусть она занимается государственными делами”, - сказал депутат.

При этом он заверил, что БЮТ и в дальнейшем будет настаивать на принятии ряда важных законопроектов и будет “искать политические силы, которые отстаивают те же позиции”.