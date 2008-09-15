Порошенко: необходимо возобновить диалог между Украиной и РФ

21:04, 15 сентября 2008
Политика
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"Ухудшения следовало ожидать..."

Сегодня необходимо возобновить диалог между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, ухудшения дипломатических отношений между странами следовало ожидать, это закономерно. П. ПОРОШЕНКО также считает, что необходимо найти компромисс в отношениях, поскольку от этого теряет как Украина, так и Россия.

В то же время председатель Совета НБУ отметил, что «нельзя идти на уступки вопреки национальным интересам».

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