Порошенко: необходимо возобновить диалог между Украиной и РФ

Сегодня необходимо возобновить диалог между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, ухудшения дипломатических отношений между странами следовало ожидать, это закономерно. П. ПОРОШЕНКО также считает, что необходимо найти компромисс в отношениях, поскольку от этого теряет как Украина, так и Россия.

В то же время председатель Совета НБУ отметил, что «нельзя идти на уступки вопреки национальным интересам».