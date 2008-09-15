Отношения Ющенко с Кабмином отмониторили

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО очень часто вмешивался в деятельность Кабинета Министров неконституционным способом.

Об этом говорится в выводах мониторинга отношений Президента Украины с правительством в I полугодии 2008 года, презентованного сегодня в УНИАН директором Центра политико-правовых реформ Игорем КОЛИУШКО.

«Президент Украины в сложных с правовой точки зрения ситуациях не проявил политической воли к нахождению таких вариантов толкования норм Конституции и законов, которые бы максимально соответствовали ее духу и букве. Напротив, целым рядом своих актов и действий он вмешивался способом, не предусмотренным Конституцией Украины в деятельность Кабинета Министров», - подчеркивается в выводах.

В частности, речь идет об остановке актов правительства с одновременным обращением в Конституционный Суд. Эксперты обращают внимание, что практически Президент злоупотреблял своим правом останавливать акты правительства по мотивам их неконституционности. Как пример И.КОЛИУШКО отметил, что очень часто после постановления коллегии судей КС об отказе в открытии производства на основании конституционного представления Президента, В.ЮЩЕНКО отзывал свое представление или отменял соответствующий указ о приостановлении действия постановления правительства, а спустя несколько дней издавал аналогичный указ. По словам эксперта, это приводило к тому, что КС начинал рассматривать фактически то же представление, но по новой процедуре, и как результат, ни одно решение Конституционного Суда, которым бы признавались нынешние акты Президента или правительства неконституционными, не состоялось.

Также в своем анализе Центр политико-правовых реформ отмечает, что больше половины решений Совета национальной безопасности и обороны, введенные в действие указами главы государства, выходили за пределы вопросов национальной безопасности и обороны и касались других сфер государственной политики.

Среди прочего приводятся примеры и о несоблюдении Президентом Украины процедуры освобождения от должностей председателей местных госадминистраций.

Эксперты центра приходят к выводу, что правовое регулирование отношений Президента и правительства нуждается в совершенствовании и конкретизации норм Конституции и законодательства.

По мнению И.КОЛИУШКО, изменения в законы о КС, Кабинете Министров, принятые БЮТ и Партией регионов в парламенте 2 сентября, были попыткой ответа на вышеупомянутые проблемы. В то же время он считает их неоптимальными для решения этих проблем. «Анализ всех этих законопроектов показывает, что их инициаторы в своем толковании права и Конституции совсем не отошли от тех недостатков, о которых я говорил», - сказал И.КОЛИУШКО.

Директор Центра политико-правовых реформ подчеркнул, что ему трудно однозначно утверждать, кто больше виноват в сегодняшнем конфликте между ветвями власти – Президент или правительство. «Но я точно могу утверждать, что с правовой точки зрения Президент Украины в этот период (в первом полугодии 2008 года) допускал значительно больше несоответствий, и, поскольку он гарант Конституции, то, конечно, на него ложится большая ответственность за это», - сказал И.КОЛИУШКО.