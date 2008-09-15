Ющенко поедет на стрельбы, чтобы убедить Тимошенко

Президент Виктор Ющенко в четверг, 18 сентября, осуществит рабочую поездку в Ровенскую область, где примет участие в тактических учениях 30-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента Ирина Ванникова, сообщает пресс-служба главы государства.

Ванникова подчеркнула, что президент на протяжении последних недель держит на особом контроле вопрос надлежащего бюджетного финансирования потребностей армии.

"Упомянутые учения должны продемонстрировать Верховному Главнокомандующему и Украине уровень практической подготовки Вооруженных Сил", - заявила она.

"Также они должны доказать правительству и обществу важность своевременного и полного финансирования потребностей армии для поддержания высокого уровня обороноспособности страны", - добавила Ванникова.

Вышеупомянутые учения предусмотрены Планом подготовки ВСУ на 2008 год и выполняются точно по графику. Уникальность этого мероприятия в том, что за последние годы в ВСУ учения с боевой стрельбой на уровне механизированной бригады со средствами усиления проводятся впервые, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что вопрос повышения боеготовности ВСУ является приоритетным для Ющенко.

"Свидетельством этого является регулярное участие главы государства в самых важных региональных мероприятиях по этой тематике. Его поездка в Ровенскую область станет пятой с конца февраля 2008 года", - подчеркнула Ванникова.

Украинская правда