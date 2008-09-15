БЮТ готов говорить о коалиции

В субботу истек десятидневный срок, отведенный законом на сохранение коалиции. За это время фракции БЮТ и "Наша Украина–Народная самооборона" не сделали ни одного шага навстречу друг другу, а лишь обменялись ультиматумами. Сейчас они строят планы относительно своего будущего в Раде и проводят подготовку к досрочным парламентским выборам, пишет " Коммерсантъ-Украина ".

В НУНС считают, что БЮТ саботировал проведение переговоров. – Наша фракция обращалась к БЮТ с просьбой провести заседание совета коалиции и общее собрание коалиции. Но они отказываются проводить такие заседания,– сообщил народный депутат Павел Жебривский.

– Мы их предложений не слышали, так же как и ответов на наши просьбы. А если они будут ждать от нас каких-то объяснений-извинений – этого не будет. Время молчания в ответ на их обвинения с нашей стороны прошло,– заявил первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей Кожемякин.

В обеих фракциях заявили, что для определения окончательных позиций своих политических сил им даже не нужно проводить собрания. "Нам не нужно ни с чем определяться – у нас позиция выработана давно. А консультации (относительно формирования новой коалиции мы начнем со вторника, после того как спикер объявит о прекращении деятельности старой",– сказал заместитель главы фракции БЮТ Андрей Портнов. "У нас есть два выхода: если будет создана коалиция БЮТ и Партии регионов, `Наша Украина` останется работать в оппозиции, если нет – будем готовиться к досрочным выборам",– сообщил господин Жебривский.