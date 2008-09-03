У Тимошенко видят лишь одну коалицию

Блок Юлии Тимошенко не видит другой коалиции, кроме как демократической, а результативное голосование по вопросам, которые являются первоочередными для государства, не является изменой.

Такое сообщение размещено на официальном сайте БЮТ.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета министров и ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием "разваливать коалицию".

В блоке “Наша Украина – Народная Самооборона” такие действия БЮТ назвали предательством и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции. По словам члена фракции Владимира АРЬЕВА, соответствующее решение было принято на заседании фракции. "За" проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6. В.АРЬЕВ также сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, избранные по квоте НУ-НС.